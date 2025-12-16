Im Osten und Westen der NBA kommt es zu Top-Duellen. Die Detroit Pistons revanchieren sich bei den Boston Celtics, zwischen Nuggets und Rockets geht es in die Verlängerung.

Boston - Die Detroit Pistons haben das NBA-Spitzenspiel gegen die Boston Celtics gewonnen und Rang eins in der Eastern Conference gefestigt. Das 112:105 war der vierte Sieg in Serie für die Pistons und zugleich eine gelungene Revanche für die Niederlage Ende November, mit der die Celtics eine Serie von 13 Siegen der Pistons beendet hatten.

Cade Cunningham verbuchte im TD Garden 32 Punkte, 10 Vorlagen und 4 Rebounds für die Pistons. Bei den Celtics war Jaylen Brown mit 34 Punkten am erfolgreichsten. Die Gastgeber litten vor allem unter einer Reihe verpasster Dreier, zwischenzeitlich verfehlten 20 von 21 Versuchen das Ziel.

Jokic erneut der überragende Spieler

In der Western Conference entschieden danach die Denver Nuggets das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und Tabellendritten nach Verlängerung zu ihren Gunsten. Gegen die Houston Rockets um Kevin Durant gab es ein 128:125.

Die Nuggets hatten in der engen Partie 2,3 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit per Freiwurf ausgeglichen, Nikola Jokic vergab dann per Dreier die Chance zur vorzeitigen Entscheidung. Mit 39 Punkten, 15 Rebounds und 10 Vorlagen war der Serbe dennoch der beste Mann auf dem Platz. "Das ist ein sehr talentiertes Team mit vielen Waffen", sagte Jokic. "Es war ein sehr gutes Spiel für uns."