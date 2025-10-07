Die Ticketpreise stiegen, die Fans rechneten mit einer großen Verkündung: Dann löst LeBron James auf, dass es sich bei der «Entscheidung der Entscheidungen» um einen Werbe-Gag handelt.
07.10.2025 - 18:21 Uhr
Los Angeles - Basketball-Legende LeBron James hat seine angekündigte "Entscheidung der Entscheidungen" als PR-Scherz entlarvt und keinerlei Angaben zu seiner Zukunft als NBA-Profi gemacht. Der 40 Jahre alte Superstar teilte über seine sozialen Kanäle ein Video, bei dem er eine berühmte Cognac-Firma bewirbt.