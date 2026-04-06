Die Orlando Magic um Franz Wagner feiern in der NBA eine Aufholjagd und wahren ihre Chance auf die direkte Playoff-Teilnahme. Auch die weiteren Deutschen dürfen jubeln.
06.04.2026 - 07:14 Uhr
New Orleans - Die Orlando Magic um Basketball-Nationalspieler Franz Wagner dürfen nach einer Aufholjagd weiter auf die direkte Playoff-Teilnahme in der NBA hoffen. Das Team aus Florida drehte im Auswärtsspiel bei den New Orleans Pelicans einen Zwölf-Punkte-Rückstand in der zweiten Halbzeit und gewann mit 112:108.