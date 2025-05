Handball: TSV Schmiden, TV Oeffingen, SV Fellbach Frank Schmid bleibt Trainer beim SVF

Sowohl in der Oberliga als auch in der Verbandsliga steht am Sonntag das letzte Spiel dieser Runde auf dem Programm. Die Handballer des TSV Schmiden spielen auswärts, die Teams des TVOe und SVF daheim.