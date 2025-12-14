Den Orlando Magic geht im Halbfinale des NBA Cups ohne den verletzten Franz Wagner die Luft aus. Das zweite Final-Ticket sichern sich überraschend die San Antonio Spurs.
Las Vegas - Die Basketballer der Orlando Magic sind ohne den verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner im Halbfinale des NBA Cups gescheitert. Gegen die New York Knicks musste sich Orlando am Ende mit 120:132 geschlagen geben. Im zweiten Duell um das Endspiel setzten sich die San Antonio Spurs in einer dramatischen Partie 111:109 gegen die Oklahoma City Thunder durch und fügten dem amtierenden Meister im 26. Spiel erst die zweite Niederlage zu. Für das Team um den deutschen Center Isaiah Hartenstein endete damit auch eine Siegesserie von 16 Partien.