Die Orlando Magic verspielten am letzten Spieltag die direkte Playoff-Qualifikation und mussten ins Play-in-Turnier. Nach einer Niederlage in Philadelphia haben sie nun ein Endspiel um die Playoffs.
16.04.2026 - 07:10 Uhr
Philadelphia - Die Orlando Magic haben in der NBA ihr erstes Play-in-Spiel verloren und müssen nun ins Endspiel um den letzten Playoff-Platz der Eastern Conference. Bei den Philadelphia 76ers unterlag das Team der deutschen Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva mit 97:109 (55:59). Nun kommt es im finalen Play-in-Spiel der Eastern Conference am Freitagabend (Ortszeit) zum Duell mit den Charlotte Hornets.