Die Saison in der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg läuft noch mehr als einen Monat, die PKF Titans Stuttgart haben aber schon jetzt die Konkurrenz deklassiert. Fünf Spieltage vor Schluss haben sich die Korbjäger des tus Stuttgart im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten VfL Kirchheim frühzeitig zum Meister und Aufsteiger gekürt. „Das war genau der perfekte Zeitpunkt“, sagt der Trainer Iakovos Peidis. Damit erfüllen sich die Degerlocher den lang gehegten Traum von der 1. Regionalliga Südwest. Gefeiert werden soll dies am letzten Spieltag am 18. April in der Sporthalle Waldau.