Die New York Knicks liefern im Madison Square Garden gegen die Indiana Pacers eine Show ab und vertagen die Entscheidung um den Einzug ins Finale der NBA. Ein Star-Duo überragt.

dpa 30.05.2025 - 06:37 Uhr

New York City - Die New York Knicks bleiben im Rennen um den ersten Finaleinzug in der NBA seit 26 Jahren. Das Team aus dem Big Apple fertigte die Indiana Pacers in Spiel fünf der Serie mit 111:94 ab und holte sich den zweiten Sieg im Playoff-Halbfinalduell. Neben der herausragenden Verteidigung war vor allem das New Yorker Star-Duo aus Karl-Anthony Towns und Jalen Brunson entscheidend am Erfolg beteiligt.