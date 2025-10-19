Ludwigsburgs Basketballer scheitern im Achtelfinale beim Ligarivalen in Heidelberg – ohne Stef Smith.

Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen – das müssen die MHP Riesen Ludwigsburg auch nicht mehr. Die Pokal-Reise der Basketballer ist bereits im Achtelfinale nach dem 73:82 (28:41) beim Ligarivalen MLP Academics Heidelberg beendet worden, sodass nun nur noch die Liga im Fokus steht. Wobei die Partie schon mal unter keinem guten Stern stand. Trainer Mikko Riipinen beklagte: „Seit Beginn der Vorbereitung haben wir personelle Probleme.“ Und die verschärften sich am Sonntag noch, weil ausgerechnet der bisher so starke Spielmacher Stef Smith mit muskulären Problemen passen musste. Das machte sich bemerkbar – negativ. Nach einem guten Start (13:7) verloren die Riesen zunehmend den Faden und verfielen in alte Fehler: Zu viele Ballverluste (am Ende 19), zu schlechte Freiwurfquote (nur 19 von 31 Punkten). Riipinen: „Zum Ende der ersten Hälfte haben wir alles falsch gemacht.“

 

Zwar gab es nach der Pause vor 3009 Zuschauern nochmals ein Aufbäumen, doch als die Ludwigsburger beim 54:57 bis auf drei Punkte herangekommen waren, trafen die Heidelberger die besseren Entscheidungen, zumal Riesen-Spielmacher Tray Buchanan nach starkem Beginn abfiel, sodass Elijah Hughes mit 22 Punkten bester Werfer war.

Riipinen weiß um die Problematik: „Es geht einerseits um Dringlichkeit, andererseits um Geduld. Es ist ein Balanceakt.“ Der nächsten Sonntag (18 Uhr) in der Liga vor einer neuen Herausforderung steht – wenn Vizemeister Ulm in die MHP-Arena kommt.