Die Basketballer des SV Fellbach um den treffsicheren Flügelspieler Nik Schlipf verlieren beim Team der Würzburg Baskets Akademie mit 86:87 und verpassen damit den Anschluss an die Spitzengruppe.

Maximilian Hamm 18.11.2024 - 16:40 Uhr

Wenn Mikey De Sousa beim Stand von 86:87 seine beiden Freiwürfe verwandelt, gewinnen die Basketballer des SV Fellbach höchstwahrscheinlich beim Team der Würzburg Baskets Akademie. Doch Mikey De Sousa verwandelt sie am Samstagabend nicht, und die Gäste verlieren diese Begegnung in der dritthöchsten Spielklasse Pro B am Ende mit eben diesem Ergebnis. Diese zwei Freiwürfe kurz vor Schluss waren nicht die einzigen, die ihr Ziel verfehlten. Insgesamt 14 vergebene Freiwürfe, 26 Ballverluste und weniger Ballgewinne unter den Körben als der Gegner. Das sind die drei sportlichen Gründe, die der Trainer Kristiyan Borisov für die vierte Saisonniederlage nannte.