  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen

Basketball-Pro B Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen

Basketball-Pro B: Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen
1
Spielt weiter für den SV Fellbach: Brian Butler. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SVF starten am 18. August in die Vorbereitung auf die dritte Saison in der Spielklasse Pro B.

Wenn der Trainer Kristiyan Borisov die Basketballer des SV Fellbach am 18. August zur ersten Trainingseinheit um sich versammelt, wird der Kader im Vergleich zur vergangenen Runde deutlich verändert sein. Aus der Mannschaft, die zuletzt die Aufstiegsrunde in der dritthöchsten Spielklasse Pro B erreicht hatte, sind nur noch Mikey De Sousa, Jonathan Gerlinger, Mark Golder, Jeremy Kolev und Nik Schlipf mit dabei. Und Brian Butler. Der Flügelspieler hat jüngst ebenfalls seinen Verbleib zugesagt. Als erste Zugänge hatte der Coach bereits einige Akteure bekannt gegeben: den US-Amerikaner Paris Dawson, einen 25-jährigen Aufbauspieler von der Universität in Seattle; den Flügelspieler Thomas Billinger, 24, von den Baskets Vilsbiburg (Erste Regionalliga Süd) und Wilko Dickgiesser, 19, vom Nachwuchsteam der Crailsheim Merlins.

 

Jetzt haben sich weitere Spieler dem Fellbacher Team angeschlossen. Da ist zum einen Nelson Okafor, 22, der bis zuletzt bei den Nürnberg Falcons in der höherklassigen Pro-A-Liga gespielt hat. Kristiyan Borisov möchte den 2,02 Meter großen Basketballer auf der Position des Centerspielers einsetzen. Da sind zum anderen noch die beiden Spielmacher Mateus Rodrigues, 26, der in der vergangenen Spielzeit bei den Black Forest Panthers in Schwenningen (Erste Regionalliga Südwest) mitgewirkt hat, und David Volz, 20, der in den vergangenen Monaten in den USA weilte und eine Vergangenheit bei den VfL Kirchheim Knights hat.

„Ich bin zufrieden, wie wir den Kader jetzt mit unseren Möglichkeiten zusammengestellt haben“, sagt Kristiyan Borisov. Nicht mehr dabei sein wird Lars Berger. Der 29-jährige Flügelspieler, schon seit dem Jahr 2020 beim SV Fellbach, wird künftig für die PKF Titans Stuttgart in der Zweiten Regionalliga spielen. Damit ist die Kaderplanung bei den Fellbacher Basketballern fast abgeschlossen. Nur fast, denn es könnte gut sein, dass Kristiyan Borisov vor dem Start der Saisonvorbereitung noch einen weiteren Zugang präsentieren wird. Die Liga startet dann am letzten Septemberwochenende; für die Mannschaft des SV Fellbach mit einem Auswärtsspiel beim Pro-A-Absteiger Dresden Titans.

