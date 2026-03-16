Basketball Pro B: SV Fellbach Ab in die Saisonverlängerung
Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen am Samstag in der Pro B gegen die Gäste aus Ludwigsburg mit 66:61 und qualifizieren sich damit für die Aufstiegsrunde.
Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen am Samstag in der Pro B gegen die Gäste aus Ludwigsburg mit 66:61 und qualifizieren sich damit für die Aufstiegsrunde.
Nach dem 66:61-Heimsieg zeigte der Trainer Kristiyan Borisov sich am Samstagabend zunächst unzufrieden. Er haderte mit der Chancenverwertung, mit der Abwehrarbeit, und überhaupt war er nicht einverstanden, wie die Basketballer des SV Fellbach sich gegen die Gäste aus Ludwigsburg präsentiert hatten. „Das einzig Gute an diesem Spiel ist der Sieg“, sagte der 37-jährige Coach in einer ersten Reaktion. Doch schon wenig später überwog das Positive: Mit diesem Heimsieg in der gut besuchten Gäuäckerhalle I hat die Fellbacher Mannschaft um den Flügelspieler Jeremy Kolev sich für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Zum zweiten Mal nacheinander seit ihrem Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse Pro B im Jahr 2023.