Basketball Pro B: SV Fellbach Alarm in der Vorbereitung
Die Basketballer des SV Fellbach sind zum Auftakt ihrer dritten Saison in der dritthöchsten Spielklasse Pro B am Sonntag, 17 Uhr, bei den Dresden Titans gefordert.
Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der US-Amerikaner Tyseem Lyles sich in der Gäuäckerhalle I in Fellbach vorgestellt – und dabei Eindruck hinterlassen. Für die Basketball-Löwen Erfurt erzielte er Ende März 2024 stolze 26 Punkte, auch wenn er damit die 93:94-Niederlage in der dritthöchsten Spielklasse Pro B nicht verhindern konnte. Jetzt ist klar, dass diese Vorstellung auch eine Art Bewerbung gewesen ist. Denn Tyseem Lyles, 33, wird künftig für die Basketballer des SV Fellbach Punkte sammeln. Diese Verpflichtung ist allerdings aus der Not geboren, denn eigentlich hatte der Trainer Kristiyan Borisov sich mit dem US-Amerikaner Paris Dawson auf eine Zusammenarbeit verständigt. Doch der 24-jährige Aufbauspieler erfüllte die Erwartungen schon in der Vorbereitung nicht und ist deshalb bereits zurück in der Heimat. „Ich habe den Alarmknopf gedrückt, nachdem die Vorbereitung insgesamt überhaupt nicht gut begonnen hatte“, sagt der Coach.