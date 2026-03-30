Basketball Pro B: SV Fellbach Als Tabellendritte in die Aufstiegsrunde
Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen mit 89:87 gegen den Tabellenletzten aus Würzburg und blicken nun auf das Team der Hertener Löwen, den Gegner im Achtelfinale.
Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen mit 89:87 gegen den Tabellenletzten aus Würzburg und blicken nun auf das Team der Hertener Löwen, den Gegner im Achtelfinale.
Die Basketballer des SV Fellbach haben die Runde in der dritthöchsten Spielklasse Pro B nach dem sechsten Sieg in Serie auf dem dritten Tabellenplatz abgeschlossen. Damit hat die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov ihre Leistung aus der vergangenen Saison wiederholt. Sie ist diesmal insofern bemerkenswert, als die Verantwortlichen der Abteilung vor dieser Saison fast den kompletten Kader ausgetauscht hatten. Am Samstagabend setzten Mateus Rodrigues und seine Teamgefährten sich gegen den Tabellenletzten Würzburg Baskets-Akademie knapp mit 89:87 durch. Das Ergebnis war im Nachhinein aber für die Platzierung im Klassement unerheblich, da der Verbund der BG Hessing Leitershofen sein finales Spiel zeitgleich verlor und deshalb nicht mehr am SV Fellbach vorbeiziehen konnte. Nach dem Osterwochenende beginnt die Aufstiegsrunde.