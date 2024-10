Die Basketballer des SV Fellbach, in der dritthöchsten Klasse Pro B aktiv, gastieren am Sonntag, 16 Uhr, beim BBC Coburg.

Maximilian Hamm 03.10.2024 - 23:00 Uhr

Trotz der 75:78-Auftaktniederlage am vergangenen Samstag hat der Trainer Kristiyan Borisov die heimische Gäuäckerhalle I mit viel Hoffnung verlassen. Die Basketballer des SV Fellbach hatten ja eine gute Leistung gezeigt gegen den Meister Dragons Rhöndorf; sie waren an ihrer Freiwurfschwäche gescheitert, und sie haben einige wichtige Akteure vermisst. Hoffnung macht dem Coach, dass seine Mannschaft gegen den favorisierten Gegner dennoch am Erfolg geschnuppert hat – und dass sie am zweiten Spieltag, wenn alles gut geht, dann auch erstmals mit dem US-Amerikaner Malik Whitaker antreten kann. Der 23-Jährige durfte jüngst in der dritthöchsten Spielklasse Pro B noch nicht ran, weil seine Spielgenehmigung fehlte. Sie soll nach Wunsch von Kristiyan Borisov an diesem Freitag eintreffen. Damit wäre ein Einsatz am Sonntag, 16 Uhr, beim BBC Coburg möglich. „Mit ihm können wir vielleicht 20 bis 25 Punkte mehr erzielen“, sagt der Fellbacher Trainer.