  Sport
  Lokalsport Fellbach

  Beste Offensive der Liga zu Gast in Fellbach

Basketball Pro B: SV Fellbach Beste Offensive der Liga zu Gast in Fellbach

Basketball Pro B: SV Fellbach: Beste Offensive der Liga zu Gast in Fellbach
Nik Schlipf performt wieder gut. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SVF empfangen am Sonntagabend, 17.30 Uhr, den Verfolger TSV Oberhaching Tropics.

Als Nik Schlipf sich beim Spiel in Ludwigsburg nicht an den Plan seines Trainers gehalten hat, wies Kristiyan Borisov ihn lautstark zurecht. Nur zwei Tage später, im Heimspiel gegen die Gäste aus Speyer, traf Tyseem Lyles der artikulierte Unmut des Trainers. Und beim jüngsten Auftritt in Würzburg war Jakob Hanzalek an der Reihe. Es weht seit ein paar Wochen ein anderer Wind bei den Basketballern des SV Fellbach, so jedenfalls würde Kristiyan Borisov selbst seinen neuen Umgang mit der Mannschaft beschreiben. Doch der neue Wind zeigt Wirkung – nicht nur was die Ergebnisse betrifft, sondern auch bei den betroffenen Spielern. Der Fellbacher Verbund hat in der dritthöchsten Spielklasse Pro B zuletzt vier Spiele nacheinander gewonnen. Und sowohl Nik Schlipf als auch Tyseem Lyles haben sich bei den Auftritten nach den Standpauken ihres Trainers deutlich formverbessert gezeigt. Am Sonntag, 17.30 Uhr, empfängt der Tabellendritte den Verfolger TSV Oberhaching Tropics in der heimischen Gäuäckerhalle I. Kristiyan Borisov hofft, dass nun auch Jakob Hanzalek in der Liga eine positive Reaktion auf dem Feld zeigen wird.

 

Den Gegner unter 70 bis 75 Punkten halten

Das spielfreie Wochenende haben die Basketballer des SV Fellbach für ein Testspiel bei den höherklassigen Tigers Tübingen genutzt. Zwar verloren die Gäste knapp, doch zeigten sie eine gute Leistung. Auch Jakob Hanzalek konnte mit seiner Vorstellung den Trainer Kristiyan Borisov überzeugen. Am Sonntag gastiert die offensivstärkste Mannschaft der Liga in Fellbach (90,1 Punkte im Schnitt). Sie hat in Jonathan Zeisberger auch den treffsichersten Werfer in ihren Reihen (24,8 Punkte im Schnitt). „Das ist eine richtig gefährliche Mannschaft, wir müssen sie unter 70 bis 75 Punkten halten“, sagt Kristiyan Borisov. Beim Verbund aus Oberhaching spielt auch Nikola-Alexander Jekov, der bis zur vergangenen Runde noch das Trikot des SV Fellbach getragen hat.

In der Verteidigung spielen die Spielmacher wichtige Rollen

Insbesondere die Verteidigung ist also am Sonntagabend gefordert. Entsprechend hat der Coach seine Mannschaft in dieser Trainingswoche eingestellt. In dieser Verteidigung spielen die beiden Spielmacher Tyseem Lyles und Jakob Hanzalek eine ebenso bedeutende Rolle wie zum Beispiel auch der groß gewachsene Nelson Okafor. Sollten die Gastgeber das drittletzte Spiel vor der Weihnachtspause gewinnen, könnten sie zumindest vorläufig ihren Platz in der Spitzengruppe der Liga behaupten.

