Die Basketballer des SV Fellbach um Kristiyan Borisov bereiten sich auf die nächste Saison vor. Malik Whitaker und David Grubic tragen künftig das Fellbacher Trikot.

Maximilian Hamm 24.07.2024 - 17:02 Uhr

Als der US-Amerikaner Andre William Gillette im März 2017 erstmals das Trikot des SV Fellbach trug, war er lediglich für seinen verletzten Landsmann Nick O’Brian Mosley eingesprungen. Doch von der darauf folgenden Saison an war der athletische Centerspieler aus dem Kader der Fellbacher Basketballer nicht mehr wegzudenken. Nun aber hat der 34-jährige Gillette den Verein verlassen und ist in seine Heimat zurückgekehrt. Es ist nicht die einzige Veränderung in der Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov, der die neuen und etablierten Spieler am 12. August zum Start der Vorbereitung um sich versammeln wird. Doch schon in diesen Wochen steht Kristiyan Borisov mehrmals wöchentlich in der Halle und bereitet die Akteure individuell auf die neue Runde vor.