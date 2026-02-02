Basketball Pro B: SV Fellbach Der Gegner setzt den Schlusspunkt
Die Basketballer des SV Fellbach sind mit den Köpfen schon in der Verlängerung, doch dann treffen die Gastgeber der TSV Oberhaching Tropics doch noch zum 88:86-Sieg.
Nikola Alexander Jekov war bei den Basketballern des SV Fellbach als Experte für die Defensivarbeit bekannt – nicht für seine Offensivqualitäten. Am Sonntag hat der 23-Jährige gezeigt, dass er auch ganz genau weiß, wo der gegnerische Korb hängt. Sehr zum Leidwesen der Fellbacher Mannschaft. Denn vor dieser Saison in der dritthöchsten Spielklasse Pro B war Nikola Alexander Jekov zum Ligakonkurrenten TSV Oberhaching Tropics gewechselt. Beim zweiten Wiedersehen mit seinem ehemaligen Team erzielte er 26 Punkte – ein Karrierebestwert – und führte seine Mannschaft damit zum 88:86-Sieg.