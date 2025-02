Die Basketballer des SV Fellbach um Brian Butler kommen am Samstag bei der BBA Ludwigsburg schlecht ins Spiel, gewinnen diese Begegnung in der dritthöchsten Spielklasse Pro B aber am Ende mit 67:61 (21:34).

Maximilian Hamm 18.02.2025 - 13:06 Uhr

Die erste Szene spielt Anfang Februar 2024 in der Rundsporthalle in Ludwigsburg. Die Basketballer des SV Fellbach sind gegen das heimische Team der BBA Ludwigsburg überlegen, führen im dritten Viertel mit 13 Punkten, verlieren am Ende aber mit 72:79. Bester Werfer damals: Brian Butler mit 18 Punkten. Die zweite Szene spielt fast genau ein Jahr später an selber Stelle. Die Fellbacher Basketballer treffen den Korb nicht, liegen zu Beginn des dritten Spielabschnitts mit 17 Punkten zurück – und gewinnen letztlich mit 67:61 (21:34). Was ist in diesem einen Jahr in der dritthöchsten Spielklasse Pro B geschehen? Die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov ist erwachsen geworden!