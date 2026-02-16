Basketball Pro B: SV Fellbach Die Aufstiegsrunde fest im Blick
Die Basketballer des SV Fellbach um den treffsicheren Flügelspieler Nik Schlipf gewinnen am Samstag in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim TV Langen mit 88:80.
Die Basketballer des SV Fellbach um den treffsicheren Flügelspieler Nik Schlipf gewinnen am Samstag in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim TV Langen mit 88:80.
Der Drei-Punkte-Wurf sollte den Basketballsport attraktiver machen. Das war der Gedanke, als die Verantwortlichen der nordamerikanischen Profiliga NBA im Jahr 1979 die Drei-Punkte-Linie einführten. Doch zunächst blieb der Distanzwurf recht unbedeutend. In den 1980er Jahren war sein Anteil an der Wurfauswahl mit rund fünf Prozent gering. Im folgenden Jahrzehnt machten ihn Spieler wie Reggie Miller oder Ray Allen populärer, und in der heutigen Zeit macht er bis zu 40 Prozent aller Würfe in einem Spiel aus. Am vergangenen Samstag haben die Basketballer des TV Langen in der dritthöchsten Spielklasse Pro B gar etwas recht Ungewöhnliches erreicht: Im Heimspiel gegen die Mannschaft des SV Fellbach hatten sie mehr Wurfversuche aus der Ferne (37) als aus der Nahdistanz (32). Doch ihre Taktik ist nicht aufgegangen. Die Gäste aus Fellbach gewannen diese Begegnung mit 88:80 und wahrten damit ihre Chance auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. „Wir hatten erst Probleme mit dem schnellen und physischen Spiel des Gegners. Aber dann haben wir uns besser organisiert und clever gespielt“, sagte Kristiyan Borisov, der Trainer des Tabellenvierten SV Fellbach.