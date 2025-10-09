 
  Die Bank als Lehrerin

Basketball Pro B: SV Fellbach Die Bank als Lehrerin

Basketball Pro B: SV Fellbach: Die Bank als Lehrerin
1
Mark Golder stand schon beim bislang letzten Aufeinandertreffen mit dem TV Langen im Aufgebot des SVF. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach empfangen am Sonntag, 17.30 Uhr, den Aufsteiger TV Langen in der heimischen Gäuäckerhalle I.

Als die Basketballer des TV Langen sich letztmals in der Fellbacher Gäuäckerhalle I vorgestellt haben, war dies das Topspiel in der Ersten Regionalliga. Am 12. Februar 2023 gewannen die Gastgeber diese Begegnung mit 80:68 und schafften am Ende den Sprung in die dritthöchste Spielklasse Pro B. Nun ist ihnen die Mannschaft aus Langen gefolgt, und es kommt am Sonntag, 17.30 Uhr, zum Wiedersehen an gleicher Stelle. Aufseiten des SV Fellbach sind von jener Zeit noch der Trainer Kristiyan Borisov (damals noch Co-Trainer), sein Assistent Lasse Steinort (damals noch auf dem Feld aktiv) sowie der Flügelspieler Mark Golder mit dabei.

 

Verletzung von Mikey De Sousa ist nicht ganz so gravierend

Die Gäste werden ebenfalls mit einem runderneuerten Team antreten – es ist mit 24,2 Jahren im Schnitt das älteste der Liga. Ganz neu dabei ist der US-Amerikanische Centerspieler Jacob Kumal Washington, 25.

Bei den Fellbacher Basketballern gab es in dieser Woche eine positive Nachricht. Zumindest eine, die besser war, als Kristiyan Borisov befürchtet hatte. Die Knieverletzung von Mikey De Sousa ist nicht ganz so gravierend, auch wenn er mindestens bis zum Jahresende ausfallen wird. Auch Jeremy Kolev wird am Sonntag wohl noch fehlen, was die Aufgabe für die SVF-Mannschaft sicherlich noch herausfordernder machen wird.

SVF-Coach Borisov spricht von Pflichtsieg

Trotz allem bezeichnet Kristiyan Borisov das Spiel gegen die Gäste des TV Langen als „Pflichtsieg“. Dafür sollten allerdings einige Räder im System der Mannschaft besser greifen. Da ist zum einen die Anstrengung unter den Körben, die abgeprallten Bälle besser zu behaupten. Da ist aber vor allem das Zusammenspiel im Angriff. „Wir müssen geduldig sein und die beste Option in der Offensive finden, dürfen nicht zu egoistisch sein und zu schnell abschließen wollen“, sagt der Coach des SV Fellbach und fügt gleich hinzu: „Wer sich nicht daran hält, wird neben mir auf der Bank sitzen. Die Bank ist die beste Lehrerin.“

Die Fellbacher Basketballer trainieren achtmal in der Woche

An den Trainingseinheiten kann es nicht liegen, wenn die Abläufe noch nicht so rund laufen. In dieser Saison können die Fellbacher Basketballer achtmal pro Woche trainieren (anstatt wie zuletzt viermal), das haben die Verantwortlichen der Stadt Fellbach möglich gemacht. Das weiß Kristiyan Borisov zu schätzen und feilt intensiv an der Weiterentwicklung des Teams. Damit er sich am Sonntag gemeinsam mit seinem Verbund über den nächsten Sieg gegen die Gäste aus Langen freuen kann. Wie damals, im Februar 2023, auf dem Weg zum Aufstieg.

