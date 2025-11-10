Basketball Pro B: SV Fellbach Die Mannschaft ist zurück
Die Basketballer des SV Fellbach zeigen sich in der dritthöchsten Spielklasse Pro B formverbessert und gewinnen bei der BG Leitershofen/Stadtbergen mit 92:83.
Nik Schlipf war immer noch Nik Schlipf. Auch Nelson Okafor war immer noch Nelson Okafor. Und Tyseem Lyles war immer noch Tyseem Lyles. Doch am Samstagabend standen die Basketballer des SV Fellbach nicht wie zuletzt als Verbund von Einzelspielern auf dem Feld – sie spielten als Mannschaft. Das zahlte sich unmittelbar aus, denn das Team um den Trainer Kristiyan Borisov gewann in der dritthöchsten Spielklasse Pro B bei der BG Leitershofen/Stadtbergen mit 92:83. „Das war unser bestes Spiel in dieser Saison. Es waren immer fünf Akteure auf dem Feld, die füreinander gekämpft haben. Das Zusammenspiel war der Schlüssel für alles“, sagte der Coach.