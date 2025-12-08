Kristiyan Borisov hatte das Ziel ausgegeben, den Basketballern der TSV Oberhaching Tropics in der heimischen Gäuäckerhalle I maximal 75 Punkte zuzugestehen. Allein das war schon eine Herausforderung, denn mit 90,1 Punkten im Schnitt stellten die Gäste die offensivstärkste Mannschaft in dieser dritthöchsten Spielklasse Pro B. Doch dem Team des SV Fellbach ist es am Sonntagabend gelungen, das Ziel des Trainers umzusetzen. Zumindest ein Ziel. Denn selbstverständlich war auch Teil des Plans von Kristiyan Borisov, dass die Gastgeber mehr Punkte erzielen als der Gegner. Das hat nicht geklappt. Der Fellbacher Verbund um Kristiyan Borisov unterlag den nun punktgleichen Gästen aus Oberhaching mit 72:73 und hat damit nach zuletzt vier Siegen in Folge erstmals wieder verloren. „Der Gegner hat schlau gespielt, und wir haben zu egoistisch gespielt“, sagte der Coach des SV Fellbach.

Nach 30 Minuten 16 Punkte in Rückstand Der Abend hatte recht zufriedenstellend begonnen für die Mannschaft des SV Fellbach. Nach dem ersten Viertel lag sie mit 18:15 vorn, und nichts deutete zu diesem Zeitpunkt darauf hin, dass diese Begegnung anschließend in eine vollkommen andere Richtung kippen könnte. Schon im zweiten Spielabschnitt lief es nicht mehr rund bei den Gastgebern; sie trafen im Angriff fragwürdige Entscheidungen und agierten zunehmend schlampig. „Das war katastrophal“, sagte Kristiyan Borisov. Die Folge war ein 45:61-Rückstand nach 30 Spielminuten. Besonders dieses dritte Viertel war ein Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten, als die Fellbacher Akteure nicht als Team auf dem Platz gestanden waren.

Das Aufbäumen kommt zu spät

Erst acht Minuten vor Schluss, als die meisten Zuschauer wohl keinen Cent mehr auf die Gastgeber gesetzt hätten, wachten diese auf. Jetzt trafen Mateus Rodrigues und Nik Schlipf aus der Ferne, jetzt spielte die Mannschaft wieder besser zusammen. Wenn dann auch noch Nelson Okafor seine Freiwürfe getroffen hätte, vielleicht wäre doch noch etwas möglich gewesen. Doch das Aufbäumen kam zu spät. Und so verloren Nik Schlipf und seine Mitstreiter gegen den Verbund der TSV Oberhaching Tropics letztlich mit 72:73. Die Gäste kamen auch deshalb nur auf 73 Zähler, weil sie von der Drei-Punkte-Linie nur vier Treffer markiert hatten. Der 19-jährige Spielmacher Jonathan Zeisberger, mit 24,9 Zählern im Schnitt bester Werfer der Liga, war mit 26 Punkten der Treffsicherste auf dem Feld. Neun dieser Punkte erzielte er bei seinen 14 Freiwürfen. Damit hatte er mehr Freiwürfe zugesprochen bekommen als die gesamte Mannschaft des SVF.

Die Vorteile unter dem Korb nicht genutzt

„Wir haben unsere Vorteile unter dem Korb nicht genutzt und haben uns auch nicht an den Spielplan gehalten“, sagte Kristiyan Borisov. Eigentlich war der Plan, den Gegner nicht zum Korb ziehen, sondern ihn von außen werfen zu lassen. Ein anderer Plan vom Coach des SV Fellbach ist dagegen aufgegangen: den Gegner unter 75 Punkte zu halten. Doch am Sonntagabend hat dies nichts genutzt. Und so werden die Fellbacher Basketballer in den beiden verbleibenden Spielen dieses Jahres versuchen, eine neue Siegesserie in der Pro-B-Liga zu starten.

SV Fellbach: Schlipf (17), Rodrigues (11), Hanzalek (10), Okafor (10), Lyles (8), Gerlinger (6), Kolev (6), Davis (2), Golder (2), Billinger.