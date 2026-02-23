Basketball Pro B: SV Fellbach Diesmal ein Offensivspektakel
Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen in der Pro-B-Liga am Samstag gegen das Team der Dresden Titans mit 94:90, weil sie eine bemerkenswerte Trefferquote erzielen.
Wenn die Basketballer des SV Fellbach ihre Spiele in der dritthöchsten Spielklasse Pro B gewinnen, dann ist zumeist die gute Defensivarbeit eine wichtige Grundlage für den Erfolg. Das war am Samstagabend in der heimischen Gäuäckerhalle I anders. Gegen das Team der Dresden Titans hat die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov deshalb mit 94:90 gewonnen, weil sie ein Offensivspektakel geboten hat. Nik Schlipf war in der ersten Spielhälfte nicht aufzuhalten und erzielte bis zur Pause bereits 21 Punkte. Auch der Spielmacher Jakob Hanzalek, Jeremy Kolev und Jonathan Gerlinger verzeichneten eine außergewöhnlich hohe Trefferquote. Da konnten es die Gastgeber sich leisten, die Abwehrarbeit ein wenig zu vernachlässigen. „Ich bin mega stolz auf meine Mannschaft. Ich hatte das Gefühl, dass jeder den Ball wollte, das war eine tolle Teamleistung“, sagte Kristiyan Borisov, der am Samstagabend auf Brian Butler, Mark Golder und den Langzeitverletzten Mikey DeSousa verzichten musste.