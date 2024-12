Die Basketballer des SV Fellbach um den Spielmacher Tauras Ulevicius gewinnen am Sonntagabend in der dritthöchsten Spielklasse Pro B gegen die Skyliners Juniors aus Frankfurt am Ende noch mit 69:63. Dabei zeigen beide Mannschaften in der Offensive große Schwächen.

Maximilian Hamm 16.12.2024 - 18:14 Uhr

Im ersten Viertel war noch alles nach Plan gelaufen für die Basketballer des SV Fellbach. Nach zehn Minuten führten sie am Sonntag gegen die Gäste der Skyliners Juniors aus Frankfurt mit 19:9, weil sie hinten Ballgewinne und vorn regelmäßig Punkte erzielten. Doch fortan war diese Begegnung in der dritthöchsten Spielklasse Pro B zerfahren und geprägt von einer Fehlerquote, die höher war als die Trefferquote – auf beiden Seiten. Am Ende gewannen die Gastgeber mit 69:63 (33:31). „Wir haben keinen Rhythmus gefunden, wir haben ein Problem in der Offensive“, sagte der SVF-Trainer Kristiyan Borisov. Besonders eklatant zeigte sich dieses Problem bei den Distanzwürfen, von denen die Fellbacher Basketballer bei 22 Versuchen nur drei verwandeln konnte; insgesamt kamen die Gastgeber auf eine magere Trefferquote von 37 Prozent aus dem Feld.