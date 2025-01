Der US-Amerikaner Malik Whitaker, 24 und Flügelspieler aus dem Fort-Lewis-College in Colorado, ist seit dieser Saison bei den Basketballern des SV Fellbach. Er fühlt sich wohl in der Mannschaft und möchte mit ihr die Aufstiegsspiele in der dritthöchsten Spielklasse Pro B erreichen.

Maximilian Hamm 12.01.2025 - 18:56 Uhr

Nach einer rund elfstündigen Reise ist der US-Amerikaner Malik Whitaker aus seiner Heimat Houston/Texas Ende Juli des vergangenen Jahres in Fellbach angekommen. Doch zum Ausruhen blieb ihm keine Zeit. Sein Stadtführer Kristiyan Borisov zeigte ihm die Sehenswürdigkeiten in Fellbach, wo er fortan die Basketballer des SVF in der dritthöchsten Spielklasse Pro B verstärken sollte. Nach diesem gemütlichen Spaziergang fragte ihn Kristiyan Borisov, zugleich Trainer der Fellbacher Korbjäger, ob er am Abend seine neuen Mitspieler kennenlernen wollte. „Ich komme nur, wenn ich auch gleich mittrainieren darf“, sagte Malik Whitaker. Und so schloss der heute 24-Jährige sich gleich der Trainingsgruppe um Lars Berger, Brian Butler oder auch Zaire Thompson an. Ein erster aufregender Tag in Deutschland für Malik Whitaker, der seinem Trainer umgehend signalisierte: Ich bin motiviert, ich bin bereit, alles zu geben, um der Mannschaft zu helfen.