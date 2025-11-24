 
1
Nik Schlipf führt die Basketballer des SV Fellbach am Sonntagabend mit 28 Punkten und weiteren gelungenen Aktionen zum Auswärtserfolg in Würzburg. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach um den Flügelspieler Nik Schlipf gewinnen beim Tabellenletzten Würzburg Baskets-Akademie mit 81:79 – es ist wieder ein Sieg in letzter Minute.

Die finale Sequenz aufseiten der Basketballer des SV Fellbach gehörte dem Spielmacher Tyseem Lyles. Beim Stand von 78:79 nahm er einen Drei-Punkte-Wurf, scheiterte, schnappte sich den Ball unter dem Korb erneut, spielte Doppelpass mit Nik Schlipf, nahm den nächsten Drei-Punkte-Wurf – und traf. Es war am Sonntagabend die 81:79-Führung für die Gäste, die diese Begegnung in der dritthöchsten deutschen Spielklasse beim Tabellenletzten Würzburg Baskets-Akademie kurz darauf mit eben diesem Ergebnis für sich entschieden. Zwar hatten die Gastgeber in den allerletzten Sekunden noch die Chance auf Punkte, trafen aber nicht mehr. Und so bauten die Fellbacher Basketballer ihre Erfolgsserie auf vier Siege nacheinander aus und kletterten auf den dritten Tabellenplatz. Der Sieg in Würzburg war der dritte in Folge mit drei oder weniger Punkten Differenz für das SVF-Team.

 

Nach dem 66:52 schmilzt der Vorsprung

Tyseem Lyles und seine Mitstreiter hatten am Sonntag zu Beginn des vierten Viertels bereits mit 66:52 geführt. Doch der vermeintlich komfortable Vorsprung schmolz dahin. „Die Gegner haben da richtig verrückte Würfe getroffen, und wir haben nicht mehr so gut verteidigt wie zuvor. Wichtig war aber, dass wir uns durchgekämpft haben“, sagte Kristiyan Borisov, der Trainer der Fellbacher Basketballer.

Überragender Nik Schlipf

In der Trainingswoche zuvor waren in Jeremy Kolev, Tyseem Lyles, Mateus Rodrigues und auch Nik Schlipf einige Akteure gesundheitlich angeschlagen. Doch insbesondere Nik Schlipf ließ sich davon beim Auftritt am Sonntag nichts anmerken. Er war der überragende Spieler seines Teams, erzielte 28 Punkte, gab acht Korbvorlagen, und sammelte sechs Bälle unter den Körben. „Nik hat sich toll entwickelt. Er trifft nicht mehr nur Dreier, er traut sich jetzt viel mehr zu, trifft die richtigen Entscheidungen. Er ist einer der besten Spieler der Liga“, sagte sein Coach Kristiyan Borisov.

SVF-Team ist stark unter den Körben

Für Tyseem Lyles hatte die Begegnung in Würzburg dagegen nicht vielversprechend begonnen, er scheiterte mit seinen ersten sechs Wurfversuchen. Doch der 33-jährige US-Amerikaner steigerte sich nach der Pause und steuerte letztlich 16 Punkte zum Auswärtserfolg bei. Und ganz am Ende traf er ja noch den entscheidenden Wurf des Spiels. Ein weiterer Grund für diesen Sieg war die Stärke der Fellbacher Mannschaft unter den Körben, speziell unter dem gegnerischen Korb. Hier waren Mark Golder, Jonathan Gerlinger oder auch Nik Schlipf ihren Gegner deutlich überlegen und sicherten sich damit immer wieder eine neue Wurfchance.

Am kommenden Woche ist der SVF spielfrei

Kristiyan Borisov hat seinen Spielern nach diesen aufreibenden Wochen bis Donnerstag frei gegeben. Kein Training, Köpfe freikriegen, abschalten. Am nächsten Wochenende ist kein Ligaspiel. Stattdessen werden die Basketballer des SVF in Tübingen ein Testspiel gegen den Zweitligisten dort austragen. Am 7. Dezember geht es in der Pro-B-Liga weiter. Der Tabellendritte, der punktgleich mit dem Team der Orange Academy ist, empfängt den Tabellenfünften TSV Oberhaching Tropics. Mit einem weiteren Sieg, dem dann fünften nacheinander, könnte er sich in der Spitzengruppe festsetzen. SV Fellbach: Schlipf (28), Lyles (16), Okafor (14), Gerlinger (7), Golder (5), Hanzalek (4), Kolev (4), Billinger (3), Davis, Rodrigues.

