Basketball Pro B: SV Fellbach Gegen die Jüngsten der Liga
Den Basketballern des SV Fellbach steht eine doppelte Aufgabe bevor: am Freitag das Gastspiel in Frankfurt und am Sonntag das erste Heimspiel – gegen den FC Bayern Basketball II.
Die Basketballer des SV Fellbach haben sich heuer im Vergleich zur vergangenen Saison (25,6 Jahre) verjüngt. 23,5 Jahre ist ihr Altersdurchschnitt. Doch damit zählt die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov noch immer zu den erfahrensten Teams in dieser dritthöchsten Spielklasse Pro B. Die Mannschaften der Skyliners Juniors aus Frankfurt (19,6 Jahre) und des FC Bayern Basketball II (18,1 Jahre) stehen in dieser Statistik weit vorn. Nach ihrem 67:60-Auftaktsieg bei den Dresden Titans vor vier Tagen steht dem Fellbacher Verbund nun eine doppelte Aufgabe bevor: am Freitagabend, 19 Uhr, gastiert er bei den Skyliners Juniors in Frankfurt, und am Sonntagabend, 17.30 Uhr, steht das erste Heimspiel dieser Runde auf dem Programm. Dann stellt sich die zweite Vertretung des FC Bayern Basketball in der Fellbacher Gäuäckerhalle I vor. Erfahrung gegen Jugend. Das kennt Kristiyan Borisov noch aus den vergangenen Spielzeiten – oft mit positivem Ausgang.