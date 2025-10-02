 
  Sport
  Lokalsport Fellbach

  Gegen die Jüngsten der Liga

Basketball Pro B: SV Fellbach Gegen die Jüngsten der Liga

Basketball Pro B: SV Fellbach: Gegen die Jüngsten der Liga
1
Nik Schlipf Foto: Maximilian Hamm

Den Basketballern des SV Fellbach steht eine doppelte Aufgabe bevor: am Freitag das Gastspiel in Frankfurt und am Sonntag das erste Heimspiel – gegen den FC Bayern Basketball II.

Die Basketballer des SV Fellbach haben sich heuer im Vergleich zur vergangenen Saison (25,6 Jahre) verjüngt. 23,5 Jahre ist ihr Altersdurchschnitt. Doch damit zählt die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov noch immer zu den erfahrensten Teams in dieser dritthöchsten Spielklasse Pro B. Die Mannschaften der Skyliners Juniors aus Frankfurt (19,6 Jahre) und des FC Bayern Basketball II (18,1 Jahre) stehen in dieser Statistik weit vorn. Nach ihrem 67:60-Auftaktsieg bei den Dresden Titans vor vier Tagen steht dem Fellbacher Verbund nun eine doppelte Aufgabe bevor: am Freitagabend, 19 Uhr, gastiert er bei den Skyliners Juniors in Frankfurt, und am Sonntagabend, 17.30 Uhr, steht das erste Heimspiel dieser Runde auf dem Programm. Dann stellt sich die zweite Vertretung des FC Bayern Basketball in der Fellbacher Gäuäckerhalle I vor. Erfahrung gegen Jugend. Das kennt Kristiyan Borisov noch aus den vergangenen Spielzeiten – oft mit positivem Ausgang.

 

Nik Schlipf und seine Spezialdisziplin

Nik Schlipf, 23, zählt bei den Basketballer des SV Fellbach schon zu den erfahreneren Akteuren, ist seit der Premiere in dieser Liga in der Saison 2023/2024 mit dabei. In der vergangenen Runde steuerte er 9,7 Punkte im Schnitt bei. Seine Spezialdisziplin sind die Würfe aus der Ferne, die mit drei Punkten belohnt werden. Doch beim Saisonauftakt haperte es noch ein wenig bei Nik Schlipf. Kein Problem jedoch für Kristiyan Borisov: „Ich bin zuversichtlich, dass die Bälle bald wieder reinfliegen werden, das sind sie in der Vorbereitung auch.“ Hauptverantwortlich für den Sieg in Dresden war die Arbeit unter dem eigenen Korb. „Wir brauchen in den nächsten beiden Spielen dieselbe Energie in der Abwehr“, sagt der Coach des SV Fellbach.

Brian Butler erstmals dabei

Verzichten muss er dabei zunächst einmal auf Jeremy Kolev. Der 20-Jährige, der im vergangenen Jahr seinen Durchbruch geschafft hatte, war jüngst bei einem Spiel der zweiten Mannschaft verletzungsbedingt ausgeschieden. Sehr zum Missfallen von Kristiyan Borisov, der sich aber mittlerweile wieder beruhigt hat. Dafür wird am Sonntagabend wohl Brian Butler erstmals in dieser Saison im Aufgebot des SV Fellbach stehen. Der 33-Jährige Flügelspieler soll dazu beitragen, den jugendlichen Elan der Gäste aus München einzubremsen.

Philip Hecker war schon einmal deutscher Meister

In Frankfurt erwartet Kristiyan Borisov ebenfalls ein junges Team, das zum Saisonauftakt in dieser dritthöchsten Spielklasse Pro B beim Aufstiegsanwärter BG Leitershofen/Stadtbergen mit 79:90 verloren hat. Jamie Edoka, 17, war mit 19 Punkten bester Werfer seines Teams. Am Freitag könnte auch Philip Hecker zum Aufgebot der Skyliners Juniors zählen. Der 23-Jährige war schon einmal deutscher Meister, in der Basketball-Variante 3x3, bei der jeweils drei Akteure pro Team auf nur einen Korb spielen. Er hatte in der vergangenen Saison noch im Pro-A-Kader der Tigers Tübingen gestanden.

