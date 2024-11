Die Basketballer des SV Fellbach um ihren Kapitän Zaire Thompson gewinnen beim Team Ehingen Urspring mit 79:68 und haben nun in der dritthöchsten Liga Pro B nach sechs Spieltagen eine ausgeglichene Bilanz.

Maximilian Hamm 05.11.2024 - 10:51 Uhr

Malik Whitaker ist angekommen bei den Basketballern des SV Fellbach. Endgültig. Eigentlich ist der 23-jährige US-Amerikaner bereits vor dieser Saison in der dritthöchsten Spielklasse Pro B in Fellbach gelandet. Doch bei seinem ersten Auftritt mit seiner neuen Mannschaft war er noch nicht so recht eingebunden in das Spielsystem des Trainers Kristiyan Borisov. Anschließend kam er aber immer besser in Tritt, die sportliche Beziehung zu seinen Mitspielern auf dem Feld verbesserte sich merklich. Und am Samstagabend hat er die Fellbacher Basketballer mit bemerkenswerten 28 Punkten zum 79:68-Auswärtssieg gegen das Team Ehingen Urspring geführt. „Er hat die Entwicklung genommen, die ich mir erwünscht hatte. Er kann eine großartige Rolle bei uns spielen“, sagt Kristiyan Borisov.