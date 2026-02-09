Basketball Pro B: SV Fellbach Hinten energisch, vorn effektiv
Die Basketballer des SV Fellbach erlauben dem Tabellenzweiten BBC Coburg nur 63 Punkte und gewinnen nach einer bemerkenswerten Vorstellung mit 78:63.
Zunächst hat Brian Butler im Spiel gegen den Tabellenzweiten BBC Coburg den Ton angegeben. Er verteidigte am Sonntagabend in der heimischen Gäuäckerhalle I konsequent und schmetterte vorn den Ball in den Korb. Doch dann schied der Basketballer des SV Fellbach verletzungsbedingt aus. Auch Mateus Rodrigues, in den Anfangsminuten mit zwei Treffern auffällig geworden, kam später nicht mehr zurück aufs Feld. Doch das war diesmal kein Problem für die Gastgeber. Sie hatten ja noch Nik Schlipf, Tyseem Lyles oder auch Mark Golder, die immer wieder Akzente setzten. Und sie hatten auch den Spielmacher Travis Davis, für gewöhnlich eher in der zweiten Reihe, der mit seiner Abwehrarbeit zum einen seine Mitspieler zu besseren Leistungen anstachelte, zum anderen aber auch die Gäste zur Verzweiflung brachte. Die Fellbacher Basketballer waren hinten energisch und vorn effektiv, deshalb setzten sie sich in der dritthöchsten Spielklasse Pro B am Ende recht deutlich mit 78:63 (39:28) durch. „Der Gegner hat nur so gut gespielt, wie wir es zugelassen haben“, sagte Kristiyan Borisov.