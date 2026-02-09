 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Hinten energisch, vorn effektiv

Basketball Pro B: SV Fellbach Hinten energisch, vorn effektiv

Basketball Pro B: SV Fellbach: Hinten energisch, vorn effektiv
1
Zwei Punkte für die Basketballer des SV Fellbach – Travis Davis spielt beim Heimsieg am Sonntag eine wichtige Rolle. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach erlauben dem Tabellenzweiten BBC Coburg nur 63 Punkte und gewinnen nach einer bemerkenswerten Vorstellung mit 78:63.

Zunächst hat Brian Butler im Spiel gegen den Tabellenzweiten BBC Coburg den Ton angegeben. Er verteidigte am Sonntagabend in der heimischen Gäuäckerhalle I konsequent und schmetterte vorn den Ball in den Korb. Doch dann schied der Basketballer des SV Fellbach verletzungsbedingt aus. Auch Mateus Rodrigues, in den Anfangsminuten mit zwei Treffern auffällig geworden, kam später nicht mehr zurück aufs Feld. Doch das war diesmal kein Problem für die Gastgeber. Sie hatten ja noch Nik Schlipf, Tyseem Lyles oder auch Mark Golder, die immer wieder Akzente setzten. Und sie hatten auch den Spielmacher Travis Davis, für gewöhnlich eher in der zweiten Reihe, der mit seiner Abwehrarbeit zum einen seine Mitspieler zu besseren Leistungen anstachelte, zum anderen aber auch die Gäste zur Verzweiflung brachte. Die Fellbacher Basketballer waren hinten energisch und vorn effektiv, deshalb setzten sie sich in der dritthöchsten Spielklasse Pro B am Ende recht deutlich mit 78:63 (39:28) durch. „Der Gegner hat nur so gut gespielt, wie wir es zugelassen haben“, sagte Kristiyan Borisov.

 

Der Trainer ist von der Teamleistung angetan

Der Trainer des SV Fellbach war begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft; eine solch dominante Vorstellung hatte er sich schon lange gewünscht. Immer wieder klatschte er nach einer Aktion in die Hände, auch wenn sie nicht erfolgreich war – er würdigte damit das Engagement seiner Spieler. Klar ist auch: Würden die Fellbacher Basketballer immer so spielen, stünden sie wohl ganz oben im Klassement. Besonders angetan war Kristiyan Borisov von der Teamleistung. Der Ball flog zielsicher von Spieler zu Spieler und auch in den Korb. Die Basis für den Erfolg am Sonntag war jedoch die Defensive. „Dort hat der kleinste Mann der Welt die größte Anstrengung unternommen“, sagt der Coach und lacht; wohlwissend, dass Travis Davis tatsächlich nur – für einen Basketballer außergewöhnliche – 1,70 Meter groß ist.

Die Gäste waren überfordert

Der Gegner aus Coburg, aussichtsreicher Anwärter auf die vorderen Tabellenplätze, war offensichtlich überfordert. Er konnte sich auch in der zweiten Spielhälfte nicht zurückkämpfen, trotz der zahlreichen Distanzschützen in seinen Reihen. Diese blieben – anders als noch beim Hinspielsieg Ende Oktober des vergangenen Jahres (101:87) – überwiegend blass. Ihr Trainer Patrick Seidel konnte auch in mehreren Auszeiten nichts Entscheidendes erreichen. Der Rückstand betrug im finalen Viertel bis zu 21 Punkte.

Am Samstag spielt der SVF beim Drittletzten

Der weitere Saisonverlauf hängt bei den Basketballern des SV Fellbach nun wesentlich davon ab, ob sie ihre Leistung von diesem Spieltag in den nächsten Wochen annähernd wiederholen können. „Wenn wir die nächsten zwei Spiele gewinnen, werden wir die Aufstiegsrunde erreichen, davon bin ich überzeugt“, sagte Kristiyan Borisov. Am Samstag, 19.30 Uhr, steht zunächst die Aufgabe beim Tabellendrittletzten TV Langen auf dem Programm; eine Woche später empfangen Travis Davis und seine Mitstreiter den zuletzt sehr erfolgreichen Tabellenneunten Dresden Titans.

SV Fellbach: Schlipf (22), Lyles (15), Butler (12), Golder (11), Okafor (7), Rodrigues (5), Davis (4), Hanzalek (2), Billinger, Gerlinger.

Weitere Themen

Handball: SV Fellbach: Nach der Pause mehr Körner als die Gegner

Handball: SV Fellbach Nach der Pause mehr Körner als die Gegner

Die Handballer des SV Fellbach setzen sich am Sonntag in der Verbandsliga beim TV Spaichingen mit 29:23 durch.
Von Maximilian Hamm
SV Fellbach: Kiss: Mehr Bewegung ins Bildungssystem

SV Fellbach: Kiss Mehr Bewegung ins Bildungssystem

Seit 25 Jahren leitet Wolfgang Liedtke die Kindersportschule des SV Fellbach, in der aktuell rund 700 Mädchen und Jungen motorisch gefördert werden.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Der Coach drückt die Notfallbremse

Handball: TSV Schmiden Der Coach drückt die Notfallbremse

Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen das Spitzenspiel gegen den HTV Meißenheim mit 34:29 und sind nun alleinige Tabellenführer in der Staffel 1 der Oberliga.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Nächste Pflichtaufgabe erfüllt

Handball: TV Oeffingen Nächste Pflichtaufgabe erfüllt

Die Verbandsliga-Handballer des TVOe gewinnen am Samstagabend bei der TG Schömberg deutlich mit 35:25.
Von Susanne Degel
Gerätturnen: TSV Schmiden: Nikita Sirosh ist zurück an den Geräten

Gerätturnen: TSV Schmiden Nikita Sirosh ist zurück an den Geräten

Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden starten an diesem Samstag beim VfL Kirchheim II in die neue Saison. Yasir Al-Dulaimi ist jetzt Trainer.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Tabellenführer gegen Tabellenführer

Handball: TSV Schmiden Tabellenführer gegen Tabellenführer

Die Handballer des TSV Schmiden empfangen an diesem Freitagabend, 20.30 Uhr, das punktgleiche Team des HTV Meißenheim zum Spitzenspiel in der Oberliga.
Von Maximilian Hamm
Handball: TV Stetten: Für die Besten noch nicht gut genug

Handball: TV Stetten Für die Besten noch nicht gut genug

Die Landesliga-Handballer des TV Stetten verlieren am Samstagabend vor knapp 300 Zuschauern das Heimspiel gegen den Spitzenreiter HC Oppenweiler/Backnang II mit 28:30 (12:14).
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Der Gegner setzt den Schlusspunkt

Basketball Pro B: SV Fellbach Der Gegner setzt den Schlusspunkt

Die Basketballer des SV Fellbach sind mit den Köpfen schon in der Verlängerung, doch dann treffen die Gastgeber der TSV Oberhaching Tropics doch noch zum 88:86-Sieg.
Von Maximilian Hamm
Volleyball: SV Fellbach: Leistungen stimmen, Ergebnisse nicht

Volleyball: SV Fellbach Leistungen stimmen, Ergebnisse nicht

Die Volleyballerinnen des SVF verlieren in der Regionalliga gleich zweimal – 2:3 gegen das Team der Volleyball Akademie und auch gegen den TV Bretten.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Ein Unentschieden – besser als nichts

Handball: TSV Schmiden Ein Unentschieden – besser als nichts

Die Handballer des TSV Schmiden und der SG Heidelsheim/Helmsheim trennen sich mit einem 33:33-Remis.
Von Maximilian Hamm
Weitere Artikel zu SV Fellbach
 
 