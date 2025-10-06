Basketball Pro B: SV Fellbach Im Wechselbad der Gefühle
Die Basketballer des SV Fellbach um ihren Trainer Kristiyan Borisov gehen zu Beginn dieser Saison in der dritthöchsten Spielklasse Pro B durch ein Wechselbad der Gefühle. Nach ihren zwei Auswärtssiegen bei den Dresden Titans (67:60) und am vergangenen Freitag bei den Skyliners Juniors in Frankfurt (84:83) haben sie am Sonntagabend in der heimischen Gäuäckerhalle I die erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die zweite Vertretung des FC Bayern Basketball verloren Brian Butler und seine Mitstreiter mit 74:86.