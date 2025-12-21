Die Geschichte dieses Spiel war eigentlich schon geschrieben. Tyseem Lyles hatte wieder einmal nicht seinen besten Tag, die Basketballer des SV Fellbach zählten mehr Fehlwürfe als Treffer, und überhaupt war der Tabellenführer Orange-Academy einfach besser. Die Gäste aus Neu-Ulm führten zu diesem Zeitpunkt, auch aufgrund ihrer deutlichen Überlegenheit unter den Körben, mit 57:50, und wenig deutete am Samstagabend in der Gäuäckerhalle I darauf hin, dass sie diese Führung noch verspielen könnten. Doch im finalen Viertel musste diese Geschichte umgeschrieben werden. Mit einer kämpferischen Glanzleistung drehten die Gastgeber diese Begegnung und gewannen in der dritthöchsten Spielklasse Pro B letztlich mit 77:72.