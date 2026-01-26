 
Basketball Pro B: SV Fellbach Kampf allein ist nicht genug

1
Nik Schlipf ist mit 19 Punkten bester Werfer bei den SVF-Basketballern. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach liegen gegen die Skyliners Juniors aus Frankfurt deutlich zurück, kommen bis auf einen Punkt heran, verlieren am Ende aber doch mit 72:78.

Wer die Basketballer des SV Fellbach am Samstagabend gegen das Team der Skyliners Juniors aus Frankfurt nur im finalen Viertel gesehen hat, könnte sie tatsächlich für ein Topteam der dritthöchsten Spielklasse Pro B gehalten haben. Wer jedoch schon von Beginn an in der Gäuäckerhalle I oder bei der Liveübertragung im Internet dabei war, sah eher einen Abstiegskandidaten. Die Mannschaft um den Assistenztrainer Lasse Steinort, der den verhinderten Coach Kristiyan Borisov vertrat, zeigte zwei verschiedene Vorstellungen. Die erste war geprägt von planlosen Aktionen, fehlendem Selbstvertrauen und mangelhaften Würfen. In der Folge lagen die Gastgeber zehn Minuten vor dem Spielende mit 47:63 zurück. Lasse Steinort schickte nun zwar dieselben Spieler aufs Parkett, diese zeigten jetzt aber sehenswerte Aktionen, gelungene Drei-Punkte-Würfe und agierten – wahrscheinlich im Angesicht des großen Rückstands – wie befreit. Sie kamen in der letzten Spielminute dieser Begegnung auf 72:73 heran, mussten wenig später aber doch den Gästen zum 78:72-Sieg gratulieren. „Eine Niederlage, nachdem wir uns so zurückgekämpft haben, tut am meisten weh“, sagte Lasse Steinort.

 

Schwächephase in der Offensive ausschlaggebend

Der verantwortliche Coach des SV Fellbach versammelte seine Spieler nach der Begegnung um sich, munterte sie auf. Er weiß ganz genau, wieso die Fellbacher Basketballer dieses Spiel verloren haben: „Es lag an unserer langen Schwächephase in der Offensive, die wiederum mit fehlendem Selbstvertrauen zu tun hatte.“ Allerdings ist nicht ersichtlich, woher dieser Mangel kommt. Schließlich hatte das Team im Spiel zuvor beim 88:66-Auswärtserfolg gegen die Basketball-Löwen aus Erfurt eine bemerkenswerte Leistung gezeigt. Die Mannschaft um den Flügelspieler Nik Schlipf scheint indes noch nicht so gefestigt zu sein, vielleicht hatten die Akteure auch noch die ungenügende Leistung bei der 51:88-Heimniederlage zuvor gegen die Gäste der BG Leitershofen/Stadtbergen in den Hinterköpfen.

Nik Schlipf hat seine Formkrise überwunden

Am Samstagabend gewannen die Basketballer des SV Fellbach dieses finale Viertel mit 25:15, doch der Kampf wurde letztlich nicht belohnt. Tyseem Lyles, der in diesem Spielabschnitt aus allen Lagen traf, hatte zuvor wenig gezeigt. Auch Nelson Okafor kam nicht richtig in Schwung, konnte seine Möglichkeiten unter den Körben nicht ausnutzen. Bester Werfer war diesmal wieder Nik Schlipf, der seine kleine Formkrise überwunden zu haben scheint.

Der Kampf findet nur in einem Spielabschnitt statt

Was folgt aus dieser Niederlage, der achten in dieser Saison? Zum einen dürfte nun endgültig klar sein, dass Kampf allein nicht genug ist, zumal er nur in einem Spielabschnitt stattfindet. Zum anderen fehlt dem Team die Konstanz, um in dieser Liga ganz vorn mitmischen zu können. Es ist noch nicht klar, ob der Cheftrainer Kristiyan Borisov im Laufe der Woche wieder zur Mannschaft stoßen wird. Sein ursprüngliches Ziel war der Ligaverbleib. Der ist zwar in greifbarer Nähe, doch die Teilnahme an der Aufstiegsrunde, das Wunschziel des Trainers, ist nun auf dem achten Tabellenplatz wieder unsicherer geworden. Am Samstag jedenfalls waren die SVF-Basketballer beides: ein Topteam und ein Abstiegskandidat.

SV Fellbach: Schlipf (19), Lyles (16), Hanzalek (10), Golder (9), Butler (7), Okafor (4), Rodrigues (4), Davis (3), Dickgiesser, Gerlinger.

