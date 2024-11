Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen gegen die Gäste der Orange Academy aus Neu-Ulm mit 79:74 – ihr dritter Sieg nacheinander.

Maximilian Hamm 11.11.2024 - 17:36 Uhr

Ein Vorsprung von 18 Punkten in der ersten Spielhälfte ist beim Basketball, wenn überhaupt, nur ein kleiner Hinweis darauf, wer die Begegnung am Ende gewinnen wird. Die Basketballer des SV Fellbach haben am Sonntagabend diese hohe Führung fast noch aus den Händen gegeben. Beim Stand von 40:22 nach rund 15 Spielminuten schien alles nach dem Plan ihres Trainers Kristiyan Borisov zu laufen. „Doch dann haben wir aufgehört zu verteidigen, und am Ende haben wir dann eben auch Glück gehabt“, sagte der Coach. Am Ende gewannen die Gastgeber in der heimischen Gäuäckerhalle I gegen das Team der Orange Academy aus Neu-Ulm mit 79:74 (46:37) und feierten damit in der dritthöchsten Spielklasse Pro B ihren dritten Sieg nacheinander.