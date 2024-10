Die Basketballer des SV Fellbach um Brian Butler verlieren am Sonntagabend bei den TSV Oberhaching Tropics mit 77:81, auch weil sie wieder einmal bei den ganz unbedrängten Würfen scheitern.

Maximilian Hamm 21.10.2024 - 14:36 Uhr

Die besten Basketballer dieses Planeten, wie zum Beispiel Stephen Curry oder Steve Nash, haben in ihrer Karriere bei Freiwürfen eine Trefferquote von mehr als 90 Prozent. Auch acht Treffer bei zehn Würfen sind ordentlich, selbst mit sieben von zehn kann man Spiele gewinnen. „Aber mit weniger als 50 Prozent Freiwurfquote können wir in dieser Liga kein Spiel gewinnen“, sagt Kristiyan Borisov, der Trainer des SV Fellbach. Und tatsächlich haben die Fellbacher Basketballer am Sonntagabend ihr Spiel bei den TSV Oberhaching Tropics auch deshalb mit 77:81 (39:38) verloren, weil sie von der Freiwurflinie eine Trefferquote von nur 48 Prozent hatten. Es ist nicht das erste Mal seit dem Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse Pro B, dass die Mannschaft um Brian Butler (ein Treffer bei sechs Versuchen von der Freiwurflinie) aufgrund ihrer Freiwurfschwäche ein Spiel verliert. „Das ist ein mentales Problem“, sagt Kristiyan Borisov, der sein Team bei diesem Auswärtsspiel in der Sporthalle in Deisenhofen außerdem unter den Körben mit Schwächen sah.