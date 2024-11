Die Basketballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 17.30 Uhr, in der Pro-B-Liga den punktgleichen Tabellenfünften BBA Ludwigsburg.

Maximilian Hamm 28.11.2024 - 16:24 Uhr

Der Trainer Kristiyan Borisov hat das spielfreie Wochenende zuletzt genutzt, um die jüngste Niederlage in Würzburg mit den Basketballern des SV Fellbach aufzuarbeiten. „Da gab es viel zu lernen, wir hatten unsere Emotionen nicht im Griff“, sagt der Coach. Die Pause hat den Spielern offenbar gut getan, sie sind bereit für die nächste Aufgabe in der dritthöchsten Spielklasse Pro B. Am Samstagabend, 17.30 Uhr, gastiert der punktgleiche Tabellenfünfte BBA Ludwigsburg in der heimischen Gäuäckerhalle I.