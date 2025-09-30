Basketball Pro B: SV Fellbach Mit Defensivstärke zum Sieg
Die Basketballer des SV Fellbach um Mikey De Sousa gewinnen zum Auftakt der neuen Spielzeit 2025/2026 in der dritthöchsten Spielklasse Pro B bei den Dresden Titans mit 67:60.
Die Basketballer der Dresden Titans haben in der vergangenen Saison noch in der zweiten Liga Pro A gespielt und sind dort im Mittelfeld gelandet. Doch im Mai dieses Jahres zogen die Verantwortlichen den Lizenzantrag zurück und meldeten die Mannschaft für die dritthöchste Spielklasse Pro B. Der Zuschauerzuspruch und die Stimmung in der Sporthalle in Dresden waren auch beim Rundenstart am Sonntag noch zweitligareif, die Leistung allerdings nicht mehr. Die Gäste des SV Fellbach setzten sich in einer offensivschwachen Begegnung mit 67:60 (44:36) durch und kamen somit trotz größerer Umbaumaßnahmen im Team gleich zu ihrem ersten Saisonerfolg. „Die Energie in unserer Mannschaft war super, der Sieg ist gut für das Selbstvertrauen unserer vielen jungen Spieler“, sagte Kristiyan Borisov, der die Fellbacher Basketballer seit November 2022 in Hauptverantwortung anleitet.