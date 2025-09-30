 
Basketball Pro B: SV Fellbach Mit Defensivstärke zum Sieg

1
Zeigt in Dresden eine gelungene Vorstellung: Mikey De Sousa Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach um Mikey De Sousa gewinnen zum Auftakt der neuen Spielzeit 2025/2026 in der dritthöchsten Spielklasse Pro B bei den Dresden Titans mit 67:60.

Die Basketballer der Dresden Titans haben in der vergangenen Saison noch in der zweiten Liga Pro A gespielt und sind dort im Mittelfeld gelandet. Doch im Mai dieses Jahres zogen die Verantwortlichen den Lizenzantrag zurück und meldeten die Mannschaft für die dritthöchste Spielklasse Pro B. Der Zuschauerzuspruch und die Stimmung in der Sporthalle in Dresden waren auch beim Rundenstart am Sonntag noch zweitligareif, die Leistung allerdings nicht mehr. Die Gäste des SV Fellbach setzten sich in einer offensivschwachen Begegnung mit 67:60 (44:36) durch und kamen somit trotz größerer Umbaumaßnahmen im Team gleich zu ihrem ersten Saisonerfolg. „Die Energie in unserer Mannschaft war super, der Sieg ist gut für das Selbstvertrauen unserer vielen jungen Spieler“, sagte Kristiyan Borisov, der die Fellbacher Basketballer seit November 2022 in Hauptverantwortung anleitet.

 

Nelson Okafor hinterlässt bleibenden Eindruck

Ganz besonders zufrieden war der Coach mit der Abwehrleistung seines Teams. Diese war, wie auch schon so oft in der vergangenen Saison, der Schlüssel zum Erfolg. Speziell in der zweiten Spielhälfte, als in der Offensive so gut wie gar nichts mehr funktionierte und die Bemühungen zum Teil schlampig waren, konnten die Gäste sich auf ihre Stärke verlassen. Kristiyan Borisov hob besonders die Leistung von Nelson Okafor hervor. Der Zugang von den Nürnberg Falcons, 2,06 Meter groß, hat bei seinen Gegenspielern bleibenden Eindruck hinterlassen. „Er ist wie eine Wand, nach dem ersten Kontakt rennen alle von ihm weg“, sagte Kristiyan Borisov und schmunzelte dabei.

Tyseem Lyles treffsicherster Werfer beim SVF

Eine gelungene Vorstellung zeigte auch Mikey De Sousa, der in dieser Runde wohl mehr Spielzeit bekommen wird als zuletzt. Treffsicherster Werfer im Trikot des SV Fellbach war der US-Amerikaner Tyseem Lyles, der 20 Punkte verbuchte. Der 33-jährige Aufbauspieler war kurz vor dem Saisonstart noch von den Basketball-Löwen Erfurt nach Fellbach gewechselt. Ein Sonderlob seines Trainers bekam zudem der 19-Jährige Jonathan Gerlinger, der ohne Fehlwurf blieb und acht Zähler zum Auswärtssieg beisteuerte. Noch wenig hilfreich waren dagegen die Würfe von Mateus Rodrigues und auch von Nik Schlipf, von denen nur jeder fünfte Punkte einbrachte.

SVF ist am Freitag und Sonntag gefordert

Mit der Gewissheit, auch in dieser Saison in dieser dritthöchsten Spielklasse Pro B auswärts gewinnen zu können, werden die Basketballer des SV Fellbach am Freitag nach Frankfurt fahren. Dort gastieren sie von 19 Uhr an bei den Skyliners Juniors, die zum Saisonstart beim Aufstiegsanwärter BG Leitershofen/Stadtbergen mit 79:90 unterlagen. Wenig Zeit zu erholen bleibt anschließend nicht. Denn bereits am Sonntag, 17.30 Uhr, empfangen Mikey De Sousa und seine Teamgefährten die zweite Vertretung des FC Bayern Basketball in der heimischen Gäuäckerhalle I. Spätestens dann hofft der Fellbacher Trainer Kristiyan Borisov auf mehr Offensivkraft zu der eh schon stabilen Leistung in der Verteidigung.    SV Fellbach: Lyles (20), De Sousa (10), Okafor (10), Rodrigues (9), Gerlinger (8), Golder (4), Davis (3), Schlipf (3), Billinger, Dickgiesser, Volz.

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Beim SVF II sticht der junge Nikita Siebert heraus

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Beim SVF II sticht der junge Nikita Siebert heraus

Oeffingens Maldin Ymeraj bleibt ohne Torerfolg, ist aber beim 5:2 an vier Treffern beteiligt.
Von Susanne Degel
Die Basketballer des SV Fellbach um Mikey De Sousa gewinnen zum Auftakt der neuen Spielzeit 2025/2026 in der dritthöchsten Spielklasse Pro B bei den Dresden Titans mit 67:60.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Vier Tore in überragenden 30 Minuten

Fußball: TV Oeffingen Vier Tore in überragenden 30 Minuten

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gewinnen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den TSV Ilshofen mit 5:2 (4:1). Es war der dritte Sieg nacheinander.
Von Eva Herschmann
Handball: TV Oeffingen: Drei Tore in drei Minuten entscheiden

Handball: TV Oeffingen Drei Tore in drei Minuten entscheiden

Die Verbandsliga-Handballer des TVOe tun sich beim TV Spaichingen erst schwer, gewinnen dann aber mit 27:22.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Starke Auftritte von Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Starke Auftritte von Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt

Die HC-Handballerinnen gewinnen in der Regionalliga beim Aufsteiger TSV Rintheim deutlich mit 35:20 (18:9).
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Trotz Traumtor kein Punkte

Fußball: SV Fellbach Trotz Traumtor kein Punkte

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Samstag das Heimspiel gegen die Gäste von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:2 und hadern mit der Schiedsrichterleistung.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Siege stillen den Hunger nicht

Handball: TSV Schmiden Siege stillen den Hunger nicht

Die Oberliga-Handballer des TSV gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel. Das Team um Paul Feirabend setzt sich gegen die SG H2Ku Herrenberg mit 30:21 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: SV Fellbach: Stark: Wente und Beck

Handball: SV Fellbach Stark: Wente und Beck

Die Handballer des SV Fellbach gewinnen das erste Heimspiel in der Verbandsliga-Saison gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn 37:30.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Trotz Sieg noch Luft nach oben

Handball: TSV Schmiden Trotz Sieg noch Luft nach oben

Die Schmidener Oberliga-Handballer empfangen an diesem Freitag, 20 Uhr, die SG H2Ku Herrenberg.
Von max
Fußball: SV Fellbach: Bei Standards hellwach sein

Fußball: SV Fellbach Bei Standards hellwach sein

Die SVF-Fußballer empfangen am Samstag, 15 Uhr, die achtplatzierte TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.
Von Susanne Degel
