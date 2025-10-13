Basketball Pro B: SV Fellbach Mit Mühe zum dritten Sieg
Die Basketballer des SV Fellbach um Nelson Okafor gewinnen am Sonntagabend in der dritthöchsten Spielklasse Pro B gegen den dezimierten Aufsteiger TV Langen am Ende nur knapp mit 77:75.
Travis Davis hat in der finalen Spielminute drei Freiwürfe nacheinander verwandelt und damit den Basketballern des SV Fellbach am Sonntagabend den 77:75-Sieg gegen die Gäste des TV Langen ermöglicht. Der kleinste Spieler im Team war jetzt der größte. Weil seine größeren Mitspieler zuvor keinen Weg gefunden hatten, sich frühzeitig vom dezimierten Aufsteiger – er war nur mit acht Akteuren angetreten – abzusetzen. Mehr noch: es schien fast so, als wollten die Gastgeber ihren Gegner zum Sieg einladen. Immer wieder bauten sie ihre Führung ein wenig aus, um dann aber gleich wieder selber derart abzubauen, dass die Mannschaft aus Langen zurückkommen konnte. Das Fellbacher Team um den Trainer Kristiyan Borisov setzte sich am Ende vor allem deshalb durch, weil die Gäste die Einladungen nicht annahmen. Ihre Mittel waren beschränkt. Auch deshalb stehen sie in der dritthöchsten Spielklasse Pro B ohne Punktgewinn am Tabellenende.