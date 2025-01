Die Basketballer des SV Fellbach gastieren am Samstag, 19 Uhr, in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim strauchelnden Meister der vergangenen Saison.

Maximilian Hamm 30.01.2025 - 17:30 Uhr

Stephan Dohrn ist nicht mehr Trainer bei den Basketballern der Dragons Rhöndorf. Diese Nachricht ereilte Kristiyan Borisov Anfang dieser Woche. Der Coach des SV Fellbach hat sie deshalb mit großem Interesse aufgenommen, weil seine Mannschaft am Samstag, 19 Uhr, in Rhöndorf gastieren wird. Nun wird er Marko Zarkovic begegnen, er hat das Team übernommen. In der vergangenen Saison hatte Stephan Dohrn noch die Meisterschaft in der dritthöchsten Spielklasse Pro B gefeiert, das Aufstiegsrecht in die Pro-A-Liga konnten die Verantwortlichen des Vereins allerdings nicht wahrnehmen. Vor zwei Wochen teilte er der Vereinsführung mit, dass er zum Saisonende gehen wird. Jetzt also die vorzeitige Trennung, wohl auch wegen des – im Vergleich zur vergangenen Runde – eher durchwachsenen Saisonverlaufs. Das Team aus Rhöndorf steht auf dem neunten Tabellenplatz, vier Punkte hinter dem SV Fellbach. Kristiyan Borisov weiß nun, dass ihn auf der anderen Seite eine neu motivierte Mannschaft erwartet.