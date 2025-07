Basketball Pro B: SV Fellbach: Neuausrichtung und radikaler Umbruch

Die Basketballer des SV Fellbach und ihr Trainer Kristiyan Borisov blicken auf die erfolgreichste Saison in der Vereinshistorie zurück. Sie haben als Tabellendritte in der dritthöchsten Spielklasse Pro B erstmals die Aufstiegsrunde erreicht. Auch wenn hier gleich der erste Gegner SC Rist Wedel besser war – es war eine beachtliche Leistung des gesamten Teams. Doch mit etwas Abstand war Kristiyan Borisov dann allerdings unzufrieden mit der Situation rund um die Mannschaft. „Wir haben in der Abteilung entschieden, in eine andere Richtung gehen zu wollen, wir möchten langfristig etwas aufbauen“, sagt der Fellbacher Coach, der seit November 2022 bei den Basketballern in Hauptverantwortung steht. Das war mit dem vorhandenen Personal offensichtlich nicht möglich. Somit folgt nun im Zuge dieser Neuausrichtung ein radikaler Umbruch im Kader des SV Fellbach. Hauptantreiber ist Kristiyan Borisov.