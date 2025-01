Die Basketballer des SV Fellbach um den Centerspieler Daniel Mayr verlieren am Samstagabend gegen die Gäste des BBC Coburg mit 65:83 und zeigen dabei – nach zuletzt vier Siegen nacheinander – ihre mit Abstand schwächste Saisonleistung in der dritthöchsten Spielklasse Pro B.

Maximilian Hamm 21.01.2025 - 09:15 Uhr

Zu Beginn des finalen Viertels saß der Trainer Kristiyan Borisov auf einer Kiste am Spielfeldrand. Für gewöhnlich ist er dort sehr aktiv, gibt Anweisungen, gestikuliert. Doch am Samstagabend hatte er nichts mehr zu tun. Wenn man es genau nimmt, hätten auch die Basketballer des SV Fellbach sich zu ihrem Coach gesellen können. Denn auch für sie gab es nicht mehr viel zu tun. Zehn Minuten vor dem Spielende lagen die Gastgeber gegen das Team des BBC Coburg mit 38:69 zurück. Dies ist kein Schreibfehler, der Rückstand betrug tatsächlich 31 Punkte. Es hatte in der Basketballwelt ja schon die verrücktesten Aufholaktionen gebeben, aber diese wäre dann doch einem kleinen Wunder gleichgekommen. Und dazu war die Fellbacher Mannschaft am Samstag nicht imstande. Bei weitem nicht. Sie verlor diese Begegnung in der dritthöchsten Spielklasse Pro B am Ende mit 65:83 – es war ihre mit Abstand schwächste Vorstellung in dieser Runde.