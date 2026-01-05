Basketball Pro B: SV Fellbach Orientierungslos zum Jahresauftakt
Die Basketballer des SV Fellbach um den Spielmacher Jakob Hanzalek verlieren am Samstag in der dritthöchsten Spielklasse Pro B in Speyer mit 77:84.
Die Basketballer des SV Fellbach um den Spielmacher Jakob Hanzalek verlieren am Samstag in der dritthöchsten Spielklasse Pro B in Speyer mit 77:84.
In diesem vierten Viertel haben die Basketballer des SV Fellbach vieles von dem umgesetzt, was ihr Trainer Kristiyan Borisov von ihnen erwartet hatte. Doch das Aufbäumen kam am Samstagabend zu spät. Die Mannschaft um den Spielmacher Jakob Hanzalek verlor diese Begegnung in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim Tabellennachbarn BIS Baskets Speyer mit 77:84 (37:47). Weil sie in den drei Spielabschnitten zuvor eben all das vermissen ließ, was sie zu spät entdeckt hat: eine robuste Verteidigung und eine positive Trefferbilanz. „Wir waren in der Defensive verloren, waren orientierungslos und haben im Angriff dumme Fehler gemacht“, sagte Kristiyan Borisov.