Basketball Pro B: SV Fellbach Sprung auf Platz zwei verpasst
Die Basketballer des SV Fellbach verlieren am vergangenen Freitagabend bei den Akademieschülern in Neu-Um mit 82:88.
Als Tyseem Lyles rund acht Minuten vor Schluss zur 68:63-Führung für die Basketballer des SV Fellbach traf, schien alles für seine Mannschaft zu laufen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte sie sich im dritten Spielabschnitt gefangen, und die gastgebenden Akademieschüler aus Neu-Ulm waren bis dato aus der Ferne ohne nennenswerte Treffer geblieben. Das änderte sich am vergangenen Freitagabend jedoch im finalen Viertel. Jetzt traf Meissa Faye, mit insgesamt 26 Punkten der treffsicherste Werfer auf dem Feld, plötzlich seine Drei-Punkte-Würfe und sicherte seinem Team damit noch den 88:82-Sieg – und die Tabellenführung in der dritthöchsten Spielklasse Pro B. „Kleinigkeiten haben dieses Spiel entschieden. Es war unser Spiel, es war unsere Chance auf den zweiten Tabellenplatz. Die Niederlage tut richtig weh“, sagte Kristiyan Borisov, der Trainer des SV Fellbach.