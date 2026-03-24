Basketball Pro B: SV Fellbach Top – auch in engen Situationen
Die Basketballer des SV Fellbach machen es beim Gastspiel gegen den FC Bayern II bis zum Ende spannend, gewinnen aber mit 81:78 und festigen ihre Tabellenposition.
Die Basketballer des SV Fellbach machen es beim Gastspiel gegen den FC Bayern II bis zum Ende spannend, gewinnen aber mit 81:78 und festigen ihre Tabellenposition.
Zu Beginn des finalen Viertels lagen die Basketballer des SV Fellbach im Auswärtsspiel gegen die zweite Vertretung des FC Bayern Basketball bereits mit 68:52 vorn. Der Ausgang schien klar. Doch, wie so oft in diesem Sport, ist es ganz am Ende doch noch einmal eng geworden. 90 Sekunden vor Schluss übernahmen die Gastgeber gar die Führung – 74:73. Die Fellbacher Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov hat in dieser Saison aber gelernt, wie sie in diesen Situationen agieren muss. Nik Schlipf traf aus der Distanz, Nelson Okafor stopfte den Ball in den Korb, und sowohl Tyseem Lyles als auch Jeremy Kolev trafen Freiwürfe. So durften die Gäste sich über den 81:78-Sieg freuen, es war ihr fünfter Erfolg nacheinander in der dritthöchsten Spielklasse Pro B.