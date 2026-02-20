Kristiyan Borisov ist in dieser Woche noch häufiger als gewohnt in der Sporthalle anzutreffen. Außer den Basketballern des SV Fellbach hat er tagsüber auch Kinder und Jugendliche bei einem Trainingscamp um sich versammelt. Das kam ihm als Ablenkung gerade recht, denn Anfang der Woche hatte er die Übungseinheit mit den Männern abgebrochen. Nachdem schon Brian Butler, Mark Golder und Mateus Rodrigues abgesagt hatten, verletzten sich auch noch Jakob Hanzalek und Nelson Okafor. „Ich hatte das Gefühl, wenn wir bis zum Ende trainieren, dann muss ich am Samstag selbst spielen“, sagt Kristiyan Borisov. Die verletzungsbedingten Ausfälle kommen dem Coach ungelegen, schließlich kämpft seine Mannschaft in der dritthöchsten Spielklasse Pro B noch um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Zurzeit steht sie auf dem vierten Tabellenplatz, hat zuletzt zwei Spiele nacheinander gewonnen. Am Samstag, 17.30 Uhr, empfangen die Fellbacher Basketballer in der heimischen Gäuäckerhalle I den Tabellenneunten Dresden Titans, der auch noch auf die Saisonverlängerung hofft.

Die Gäste aus Dresden zählen auswärts mit drei Siegen und sechs Niederlagen zu den schwächsten Teams der Liga. Doch vor dem Hintergrund der möglichen Ausfälle in Reihen des SV Fellbach ist ein Heimsieg am Samstagabend alles andere als selbstverständlich. Nach einem schwachen Saisonstart mit nur einem Sieg aus sechs Spielen hat das Team der Dresden Titans sich gefangen und zählt zu den Anwärtern auf die Aufstiegsrunde. Sie haben in Scott Edward Stone einen der treffsichersten Werfer dieser Liga in ihren Reihen (21,2 Punkte im Schnitt). In den vergangenen beiden Spielen – einem Heimsieg und einer Heimniederlage – haben sie zudem den jüngsten Zugang und Spielmacher Wisdom Equere Uboh eingesetzt (16,5 Punkte im Schnitt). Die Basketballer des SV Fellbach haben zuletzt nicht nur mit positiven Ergebnissen überzeugt, sondern auch mit ihrer spielerischen Vorstellung. Das lag zum einen an der guten Arbeit in der Verteidigung, das lag aber auch an der wiedergefundenen Treffsicherheit ihrer Schlüsselspieler Nik Schlipf oder auch Tyseem Lyles. Noch stehen in dieser Runde vier Spiele auf dem Programm, davon drei in der heimischen Sporthalle. Mit einem Sieg am Samstag könnte die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov bereits einen großen Schritt hin zur Saisonverlängerung machen. Nach dem Auftritt gegen die Dresden Titans folgen zwei spielfreie Wochenenden, bevor am 14. März der drittplatzierte Tabellennachbar aus Ludwigsburg in Fellbach gastieren wird.