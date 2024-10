Die Basketballer des SV Fellbach empfangen am Sonntag, 17.30 Uhr, das Team der Rheinstars Köln.

Maximilian Hamm 11.10.2024 - 14:30 Uhr

In ihrem ersten Saisonspiel haben die Basketballer des SV Fellbach den Meister Dragons Rhöndorf in der heimischen Gäuäckerhalle I empfangen und diese Begegnung nur knapp mit 75:78 verloren. Am Sonntag, 17.30 Uhr, kommt bereits am dritten Spieltag in der dritthöchsten Spielklasse Pro B der Vizemeister Rheinstars Köln nach Fellbach. Die Teams aus Rhöndorf und Köln, mit Sitz nur gut eine Autostunde voneinander entfernt, haben nach der Finalrunde Ende Mai dieses Jahres (2:0 für die Dragons Rhöndorf) den Sprung in die zweite Liga Pro A nicht wahrgenommen. Für den Fellbacher Trainer Kristiyan Borisov zählen beide auch in dieser Runde wieder zu den Titelanwärtern, wobei er den nächsten Gegner heuer sogar stärker einschätzt. Der direkte Vergleich am vergangenen Samstag unterstreicht seine Meinung: Der Verbund aus Köln, angeführt von seinem versierten Spielmacher Rupert Hennen (28 Punkte), gewann deutlich mit 103:79.