Basketball Pro B: SV Fellbach Zu viele Scharfschützen
Die Basketballer des SV Fellbach verlieren am Sonntagabend in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim Tabellenführer BBC Coburg mit 87:101.
Die Basketballer des SV Fellbach verlieren am Sonntagabend in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim Tabellenführer BBC Coburg mit 87:101.
Die Basketballer des SV Fellbach haben am Sonntagabend 87 Punkte erzielt – so viele wie noch nicht in dieser Saison. Die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov hat aber auch zugesehen, wie ihr Gegner 101 Punkte erzielt hat – so viele wie noch nicht in dieser Saison. Der Tabellenführer BBC Coburg gewann diese Begegnung in der dritthöchsten Spielklasse also mit 101:87 und hat seine Position im Klassement bestätigt. Für die Gäste aus Fellbach wäre durchaus mehr drin gewesen, wenn sie die Scharfschützen des Ligakonkurrenten in den Griff bekommen hätten. Nico Höllerl, Nico Wenzl und Dylan Fasoyiro zeigten sich aus der Ferne außergewöhnlich treffsicher und verwandelten insgesamt 15 Drei-Punkte-Würfe.