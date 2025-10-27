 
  StZ Plus

Basketball Pro B: SV Fellbach Zu viele Scharfschützen

1
Nik Schlipf zeigt sich am Sonntag treffsicher, kann die Niederlage der SVF-Basketballer in Coburg aber nicht verhindern. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach verlieren am Sonntagabend in der dritthöchsten Spielklasse Pro B beim Tabellenführer BBC Coburg mit 87:101.

Die Basketballer des SV Fellbach haben am Sonntagabend 87 Punkte erzielt – so viele wie noch nicht in dieser Saison. Die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov hat aber auch zugesehen, wie ihr Gegner 101 Punkte erzielt hat – so viele wie noch nicht in dieser Saison. Der Tabellenführer BBC Coburg gewann diese Begegnung in der dritthöchsten Spielklasse also mit 101:87 und hat seine Position im Klassement bestätigt. Für die Gäste aus Fellbach wäre durchaus mehr drin gewesen, wenn sie die Scharfschützen des Ligakonkurrenten in den Griff bekommen hätten. Nico Höllerl, Nico Wenzl und Dylan Fasoyiro zeigten sich aus der Ferne außergewöhnlich treffsicher und verwandelten insgesamt 15 Drei-Punkte-Würfe.

 

„Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht und unseren Spielplan auch gut umgesetzt. Aber immer dann, wenn wir wieder nähergekommen sind, hatten wir einen Ballverlust, und der Gegner hat von außen getroffen“, sagte Kristiyan Borisov, der am Ende 20 Ballverluste zählte – zu viele für ein Erfolgserlebnis beim Tabellenführer.

Trotz der jüngsten Niederlage blickt der Coach des SV Fellbach optimistisch nach vorn. Das liegt auch an Jakob Hanzalek. Der 22-jährige Aufbauspieler hat sich in der vergangenen Woche dem Fellbacher Team angeschlossen. Zuvor hatte er in Koblenz in der zweiten Liga Pro A gespielt. Jakob Hanzalek war auch schon in Leitershofen und Karlsruhe aktiv gewesen, deshalb kannte ihn der Coach Kristiyan Borisov und sagte gleich zu, als der Abteilungsleiter Andreas Tsiminos ihm die Möglichkeit einer Verpflichtung eröffnet hat.

