Die Basketballer des SV Fellbach verpassen es wieder einmal, in der Tabelle der Pro-B-Liga weiter nach oben zu klettern. Das Team um den Kapitän Zaire Thompson verliert bei den BIS Baskets Speyer mit 60:73.

Maximilian Hamm 09.12.2024 - 13:59 Uhr

Was im finalen Viertel auf dem Feld passiert ist, ließ den Trainer Kristiyan Borisov auch tags darauf noch sprachlos zurück. Gerade einmal sechs Pünktchen in zehn Spielminuten erzielten da die Basketballer des SV Fellbach am Samstagabend bei den BIS Baskets Speyer. Damit verspielten sie eine Führung aus dem dritten Viertel und verloren diese Begegnung in der dritthöchsten Spielklasse Pro B letztlich mit 60:73. „Der Gegner hat uns niedergekämpft, er hat unseren Rhythmus gebrochen, wir sind kollabiert“, sagte der Fellbacher Coach und fügte hinzu: „Das ist uns schon oft passiert.“