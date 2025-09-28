Der Auftakt in die neue Saison ist den Basketballern des MTV Stuttgart gründlich misslungen
28.09.2025 - 14:27 Uhr
Puuuh! In der zweiten Hälfte der Saisonpremiere des MTV Stuttgart zuhause gegen die junge Truppe des Teams Ehingen/Urspringschule musste man am Samstag schon fast Mitleid haben mit den Gastgebern. Die 20-Punkte-Differenz bei der 59:79-Niederlage liest sich da schon fast schmeichelhaft. Während den Stuttgartern im kompletten Spielverlauf kaum etwas gelang und sie für jeden Korberfolg unheimlich ackern mussten, ließen die Gäste des Basketball-Internat-Projekts den Ball zügig um die Abwehr laufen, und der freie Mann konnte in aller Ruhe abschließen.