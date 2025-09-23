Basketball-Regionalliga: Der Mann für alles kehrt auf die Bank des SV Möhringen zurück

Kann der Smart erneut mit den ganzen Ferraris mithalten? Auch in seinem zweiten Jahr in der Basketball-Regionalliga Südwest geht der SV Möhringen als klarer Außenseiter und Abstiegskandidat Nummer eins ins Rennen. „Wir spielen als reines Amateurteam in einer semiprofessionellen Liga“, sagt Sascha Klatt. Der 43-Jährige ist bei den Möhringern zurück als Coach und damit der Mann für alles. Seit 2010 ist er im Verein tätig, war sechs Jahre Trainer der Frauen und auch bereits der Männer. Zudem ist er seit Jahren als Sportkoordinator für die beiden Regionalliga-Mannschaften verantwortlich.

In eben jener Funktion begab sich Klatt in den vergangenen Monaten auf die Suche nach einem Nachfolger für den ausgestiegenen Coach Domagoj Buljan. Mit der Zeit reifte in ihm die Idee, sich selbst noch einmal an die Seitenlinie zu begeben. Als die Verpflichtung der angedachten Wunschlösung platzte, sei es für ihn eine gute Fügung gewesen. „Die Forderungen aus der Mannschaft und dem Umfeld waren auch da, dass ich es machen soll“, berichtet Klatt.

Nun führt er die Basketballer als Trainer und sportlicher Leiter in Personalunion in ihre zweite Regionalliga-Saison seit dem Aufstieg – und krempelt das Spielsystem um. „Wir müssen mehr in Abschlusssituationen kommen und mehr Würfe nehmen“, sagt Klatt. Denn in diesem Jahr wird der Abstiegskampf wohl noch schwerer. Die Liga werde immer professioneller, „die Teams, die dazukommen, sind sehr ambitioniert.“ „Drei Mannschaften, die schwächer sind als wir, so wie im vergangenen Jahr“, gibt es laut Klatt diesmal nicht. Deshalb müsse man mehr Überraschungen gegen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte schaffen, um sich halten zu können. Möglich ist eine Absteigerzahl von nur einem bis drei, je nach Konstellation in den übergeordneten Spielklassen. „Die beiden Aufsteiger Mainz und Karlsruhe sind ebenfalls sehr stark und ganz etablierte Mannschaften“, weiß Klatt.

Die große Stärke des SV Möhringen ist indes die Eingespieltheit des Kaders. Den Stamm bilden wie schon seit Jahren Tobias Heintzen, die Brüder Ruben und Nico Hihn, Pius Weller und Petros Tzikas. Ergänzt und vor allem verbreitert wurde das Aufgebot durch Lamin Gassama, Deniz Tasci und Hamsah Helmy, drei junge, entwicklungsfähige Spieler. Einen Importspieler aus den USA, wie ihn viele andere Mannschaften in der Liga bereits haben, sucht man im Kader der Möhringer vergeblich. Zum einen gebe das finanzielle Budget das erst gar nicht her, zum anderen passe es auch gar nicht zur Philosophie des Vereins. Dennoch ist Klatt überzeugt, dass sein Team über reichlich Talent verfügt. „Das müssen wir auch haben, weil wir bei weitem nicht so viel trainieren können wie andere Teams“, sagt der Coach. Diese Schwachstelle merke man vor allem im athletischen Bereich hin und wieder.

Der wichtigste Spieler Nico Hihn fehlt zunächst

In die erste Partie am kommenden Samstag (19 Uhr) zuhause gegen den amtierenden Meister, die College Wizards des Karlsruher Instituts für Technologie, gehen die Möhringer mit einem zusätzlichen Handicap. In Nico Hihn fehlt der wichtigste Spieler wegen eines Außenbandrisses im Sprunggelenk. „Das macht es natürlich sehr kompliziert“, sagt Klatt. Ersetzen muss den eigentlich Unersetzbaren das Kollektiv. „Jetzt müssen die Spieler, die sonst nach dem finalen Pass gesucht haben, selbst den Abschluss suchen“, fordert Klatt. Seine Hoffnung ist, dass Hihn nach dem schweren Auftaktprogramm in den Spielen gegen die direkte Abstiegskonkurrenz wieder fit sein wird – dann, wenn es wirklich zählt für den SV Möhringen.

Eckdaten

Zugänge

Lamin Gassama (Junioren Crailsheim Merlins/zuletzt USA-Aufenthalt), Deniz Tasci (Wiedereinstieg nach Basketballpause/zuvor Junioren Ratiopharm Ulm), Hamsah Helmy (Junioren Kirchheim Knights).

Abgänge

Radojica Bozovic (Ziel unbekannt).

Kader

Guard:Hamsah Helmy, Nico Hihn, Ruben Hihn, Valentin Knezovic, Anton Terleev, Nils von Wietersheim; Forward: Yannick Chevalier, Lamin Gassama, Tobias Heintzen, Julian Schenk, Deniz Tasci, Petros Tzikas, Pius Weller; Center: Daniel Grieb, Brian Zimmer.

Trainer

Sascha Klatt (bisher Sportkoordinator, nun zusätzlich Trainer) für Domagoj Buljan (pausiert).

Spielstätte

Sporthalle Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Straße 15, 70565 Stuttgart.

Saisonziel

Klassenverbleib (Platzierung in der vergangenen Saison: 12.).

Meisterschaftstipp

TSG Reutlingen, Panthers Schwenningen.